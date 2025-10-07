Argentina aguarda el veredicto del juicio por intento de asesinato de Cristina Fernández

El juicio por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022, culminará este miércoles con el veredicto del tribunal, tras el pedido de la Fiscalía de 15 años de prisión para el principal acusado, Fernando Sabag Montiel.

Sabag Montiel, de 37 años, enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado en grado de tentativa: por alevosía, violencia de género en su modalidad de violencia política y uso de arma de fuego.

También está en el banquillo Brenda Uliarte, quien entonces era su pareja y que está acusada como partícipe necesaria del hecho, con una solicitud de 14 años de prisión por parte de la Fiscalía.

El Tribunal Oral Federal N° 6 escuchará las últimas palabras de Sabag Montiel y Uliarte antes de pronunciar el veredicto que pondrá final al proceso iniciado el 26 de junio de 2024.

Los hechos

El intento de asesinado ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo durante un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

En esa causa, Fernández fue finalmente condenada en junio de este año a seis años de prisión -que cumple en su domicilio- e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Durante la manifestación, Sabag Montiel y Uliarte "se infiltraron entre la multitud con la finalidad de matar a la entonces vicepresidenta", según describió la fiscal general Gabriela Baigún en sus alegatos finales.

Sabag Montiel activó el gatillo de un arma cargada y apta para el disparo a escasos centímetros del rostro de Fernández, sin que el disparo se efectuara por una falla mecánica.

"El hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que, pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió y, cuando se disponía a recargar nuevamente, fue interceptado por la multitud", detalló Baigún.

Además, resaltó que diversos elementos de prueba acreditaron que Uliarte prestó una colaboración sin la cual el hecho no se hubiera podido cometer.

Sabag Montiel, quien se había negado a declarar durante la etapa de instrucción, rompió el silencio durante el primer día del juicio. "Yo la quería matar y Brenda quería que muera", confesó ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

El acusado cumple actualmente una pena de 4 años y 3 meses de prisión por una causa paralela, por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años y por tenencia ilegal de un documento de identidad perdido que fue encontrado en su domicilio. Por este último delito, Uliarte está también condenada a un año de prisión en suspenso.

Autoría intelectual

En una causa paralela, la Justicia investiga si existieron autores intelectuales detrás de los ejecutores del intento de asesinato.

El pasado 2 de octubre, la Justicia desestimó la acusación contra el diputado de Propuesta Republicana (Pro) Gerardo Milman, en la que se investigaba su presunta vinculación con el ataque