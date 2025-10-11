Silvio Rodríguez visitó a Cristina Fernández en su prisión domiciliaria

Silvio Rodríguez visitó a la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien se encuentra cumpliendo, desde junio, una condena a seis años de prisión domiciliaria.

La exmandataria -que gobernó el país vecino entre 2007 y 2015- compartió en sus redes sociales fotografías junto a Rodríguez y a Niurka González, su esposa e integrante de la banda.

Acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: "Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza".

"Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad", añadió CFK, presa en su departamento del barrio de Constitución, en Buenos Aires, condenada e inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza.



Silvio es exactamente eso… autor y… pic.twitter.com/oHKm230kYv — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 10, 2025

En una crítica indirecta al actual presidente argentino, Javier Milei, Fernández hizo mención al estadio Movistar Arena, donde Rodríguez se presentará este 11, 12 y 21 de octubre, ya que en ese mismo lugar el mandatario realizó el lunes un acto político en el que cantó y bailó sobre el escenario junto a una banda de rock integrada por legisladores y simpatizantes de su fuerza, La Libertad Avanza.

Señaló que Silvio haría "un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto... y a los oídos de millones de argentinos".

Tras su reciente paso por Chile, donde dio cuatro conciertos y se reunió con Gabriel Boric, Rodríguez mantuvo encuentros con varios referentes políticos y sindicales argentinos.

El jueves visitó la localidad de Moreno, en los suburbios del oeste de Buenos Aires, para recibir un homenaje organizado por la alcaldesa local, Mariel Fernández.

Allí también fue reconocido por las Madres de Plaza de Mayo, que le otorgaron un pañuelo blanco, símbolo de su ininterrumpida lucha para conocer el paradero de sus hijos desaparecidos por la última dictadura cívico militar (1976-1983).

En el mismo acto en Moreno, Rodríguez fue distinguido como "Maestro del Pueblo" por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), organización a la que había apoyado durante los años noventa del siglo pasado en la "Carpa Blanca", una prolongada protesta frente al Congreso nacional en reclamo de mejoras salariales para los docentes públicos del país.