Critican a Milei por facilitar tenencia de armas: Favorece al crimen organizado

Publicado: | Fuente: Eliezer Muller / Unsplash
El Gobierno de Javier Milei en Argentina habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas a civiles, con el cumplimiento de estrictos requisitos en justificación deportiva y trazabilidad.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como la Red Argentina para el Desarme (RAD) advirtieron que flexibilizar la obtención de este arsenal en la ciudadanía favorece al crimen organizado.

Según la entidad, el arsenal que antes era robado en los cuarteles por las bandas criminales, ahora será buscado en las casas de la gente. Escucha el reporte completo del periodista Ulises Lencina.

