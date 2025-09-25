Argentina: Pobreza urbana anotó fuerte caída y llegó a 31,6% en el primer semestre

La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 31,6% en el primer semestre del año, lo que supone una baja de 6,5 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en la segunda mitad de 2024, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en un informe, el índice de indigencia se situó en el primer semestre de este año en el 6,9%, 1,3 puntos por debajo de la tasa registrada en el semestre anterior.

La tasa de pobreza del primer semestre del año es la más baja desde la primera mitad de 2018.

En la comparación interanual, el índice de pobreza retrocedió en el primer semestre 21,3 puntos porcentuales, mientras que la tasa de indigencia descendió 11,2 puntos.

La población más afectada por la pobreza es la de los niños de hasta 14 años, grupo en el que la tasa es del 45,4% y la tasa de indigencia, del 10%.

La medición sólo tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,9 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unos 47 millones de personas.

En la primera mitad de 2024, el índice de pobreza había saltado al 52,9%, la tasa más alta desde 2003, por los efectos del cóctel de ajuste económico de "shock" y elevadísima inflación que caracterizó a los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

La baja en la tasa oficial de pobreza durante el primer semestre de este año tiene relación directa con el proceso de desaceleración de la inflación -que pasó del 117,8% interanual en diciembre de 2024, al 39,4% en junio último.

Incremento de ingresos y del costo de la cesta básica

El Indec mide la pobreza y la indigencia en base a los ingresos declarados por los hogares que conforman su muestra, y si éstos alcanzan o no para acceder a la cesta básica de alimentos y servicios, cuyo valor varía cada mes por la inflación.

De acuerdo al informe del Indec, se observó que, con respecto al semestre anterior, durante la primera mitad de 2025, el ingreso total familiar aumentó en promedio un 26,3%, mientras que el valor de la cesta básica alimentaria (CBA) creció un 13,2%, y el valor de la cesta básica total (CBT) de alimentos y servicios se incrementó un 12,3%.

"Los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior tanto con respecto a la CBT como a la CBA. Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan una disminución en el presente semestre, en relación al semestre anterior", señaló el Indec.

La medición oficial tiene importantes limitaciones: no alcanza a toda la población, se basa en ingresos declarados -no reales-, no incluye gastos de alquiler -que acaparan buena parte de los ingresos- ni tiene en cuenta gastos específicos de ciertos grupos -como los adultos mayores- o dimensiones que van más allá del ingreso, como el acceso efectivo a agua potable, educación o servicios de salud.

Argentina registró su tasa máxima de pobreza en octubre de 2002, cuando el índice subió al 57,5% tras el estallido de una de las más severas crisis económicas que recuerda el país.