Tópicos: Mundo | Argentina | Elecciones

El dólar en Argentina batió un nuevo récord tras debacle electoral de Milei

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La divisa estadounidense subió 80 pesos trasandinos y cerró a 1.460 por unidad.

El dólar en Argentina batió un nuevo récord tras debacle electoral de Milei
 vsolomianyi, unsplash.com (referencial)
El precio del dólar estadounidense alcanzó este lunes un nuevo récord, tras la dura derrota del partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires frente al peronismo.

La divisa estadounidense subió 80 pesos argentinos para la venta al publico en el estatal Banco Nación, donde cerró a un nuevo valor máximo de 1.460 pesos por unidad.

El precio del dolar, que viene en aumento debido a múltiples factores, se vio afectado por la derrota del partido de Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que LLA obtuvo el 34% de los votos ante el 47% del peronismo.

