Tópicos: Mundo | Argentina | Elecciones

Partido de Milei ganó las elecciones legislativas en Argentina

La Libertad Avanza se impuso en la Cámara de Diputados y el Senado.

El partido del presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), ganó este domingo las elecciones a la Cámara de Diputados, con el 40,8% de los votos, con más del 90% de los sufragios escrutados.

También se impuso en la elección al Senado, al ganar en seis de los ocho distritos electorales que renovaban a sus representantes en la Cámara Alta.

Más informaciónen instantes.

