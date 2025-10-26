Tópicos: Mundo | Argentina | Elecciones
Partido de Milei ganó las elecciones legislativas en Argentina
Publicado:
| Periodista Digital: EFE
La Libertad Avanza se impuso en la Cámara de Diputados y el Senado.
El partido del presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), ganó este domingo las elecciones a la Cámara de Diputados, con el 40,8% de los votos, con más del 90% de los sufragios escrutados.
También se impuso en la elección al Senado, al ganar en seis de los ocho distritos electorales que renovaban a sus representantes en la Cámara Alta.
