Fue a ver Destino Final y le cayó parte del techo encima: Pensó que era parte del show

Una mujer quedó herida luego que parte del techo se derrumbó encima suyo, mientras veía la sexta entrega de "Destino Final" en un cine de Argentina.

Fiamma Villaverde fue a celebrar su cumpleaños número 29 junto a su hija de 11 años cuando ocurrió el incidente, reportó Infobae. "La verdad es que no teníamos planeado ir al cine. Era mi cumpleaños, estábamos paseando y pasamos por el cine. Como las entradas costaban más baratas que el resto de la semana, dijimos: '¿Vamos?'", recordó la mujer.

Cuando ya estaba terminando la cinta, se escuchó un fuerte estruendo que se mezcló con los efectos sonoros de la película. Sin embargo, se trataba de una parte del techo que se desprendió y golpeó a Villaverde en el hombro, espalda, rodilla y tobillo.

"Al principio pensamos que era parte de la peli, porque estábamos re compenetrados; pero enseguida se me cayó un cascote encima. No me pegó en la cabeza porque justo estaba un poco inclinada sobre el apoyabrazos", aseguró la mujer.

Inmediatamente Villaverde se dirigió a la boletería para denunciar la situación y pedir el reembolso de las entradas. "Mientras esperaba, el encargado del cine vino a hablarme. Me preguntó: '¿Cómo quieres arreglar?'. Ahí me indigné: '¿Cómo quiero arreglar qué? Les voy a hacer una denuncia. ¡Mira si le pegaba en la cabeza a mi hija! ¡Son unos irresponsables!'", recordó.

Pese a que desde el cine llamaron a una ambulancia para trasladarla a un recinto asistencial y cubrir los gastos, la mujer prefirió ir a un hospital por sus propios medios.

"Me hicieron una pradiografía. El diganóstico fue traumatismo por el golpe. Además, me salieron varios moretones. En unos días tengo que volver para otra radiografía en la espalda", explicó la mujer, quien además está con "tratamiento psiquiátrico y medicada. Hacía años que no iba al cine, fui porque era mi cumpleaños y mira lo que me pasó".

