El presidente de Argentina, Javier Milei, fue agredido este miércoles por manifestantes durante una caravana electoral en Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista en Buenos Aires, en medio del escándalo por presuntos sobornos en la compra de medicamentos que involucra a su Gobierno.

El libertario fue objeto de lanzamiento de piedras y otros objetos y, aunque no sufrió heridas, tuvo que ser protegido por su equipo de seguridad y evacuado en un vehículo blindado.

Junto a él, viajaban su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el principal candidato oficialista en los comicios legislativos del 7 de septiembre en la provincia, José Luis Espert, quien huyó en una motocicleta.

LEER ARTICULO COMPLETO