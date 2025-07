"Derecha Fest": Milei reunió a sus seguidores en "el evento más antizurdo del mundo"

El presidente argentino, Javier Milei, reunió la noche del martes a su base de seguidores en "el evento más antizurdo del mundo", donde relanzó su campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre y llamó a militar "para que la izquierda no sea más que un mal sueño".

El "Derecha Fest" se celebró en la provincia argentina de Córdoba, donde Milei obtuvo el 74 por ciento de los votos en el balotaje que lo convirtió en presidente a finales de 2023, y contó con la presencia de militantes y activistas libertarios y algunas de las figuras más relevantes del oficialista La Libertad Avanza (LLA).

Discurso del Presidente Javier Milei en la Derecha Fest, en el Hotel Quórum de Córdoba.

"En cada Concejo Deliberante, en cada onda de radio y canal de televisión del país debe haber alguien defendiendo las ideas de la libertad, de manera sostenida, para que la izquierda no sea más que un mal sueño", dijo Milei desde el escenario del 'Derecha Fest'.

El presidente anticipó que "muchos se van a sorprender con los resultados de octubre", en alusión a las elecciones legislativas que renovarán parte de las dos cámaras del Parlamento argentino, donde hoy LLA cuenta con solo el 15 por ciento de los diputados y el 10 por ciento de los senadores.

Milei cuestionó a los senadores que votaron recientemente en favor de un aumento para las pensiones de los jubilados y apuntó contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien llamó "bruta traidora" por no haber impedido dicha sesión del Senado.

"El veto ya entró, sale próximamente", confirmó.

"No apto para kukas, zurdos y periodistas ensobrados"

Acompañando al presidente estuvieron su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el intelectual de ultraderecha Agustín Laje; el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez; el streamer y miembro de 'Las Fuerzas del Cielo' -milicias digitales oficialistas- Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan y el español Javier Negre, directivo de la web La Derecha Diario, entre otros.

"No apto para kukas (alusión despectiva de kirchnerista). No apto para zurdos. No apto para periodistas ensobrados", rezaba la difusión del "Derecha Fest".

Las entradas costaron 40.000 pesos argentinos (cerca de 30 dólares), salvo para agentes de seguridad y miembros de las fuerzas armadas, a quienes se les ofreció acceso gratuito.

Faltan 2 días para el evento más anti zurdo de la historia.



Derecha Fest, 22 de julio en Córdoba.



Con la participación especial del Presidente @JMilei.



¡LOS ESPERAMOS!

A pocos kilómetros allí, en una plaza de la ciudad de Córdoba, organizaciones políticas, sindicales y culturales realizaron un evento bautizado "Pueblada Fest", en rechazo de la presencia del presidente en la provincia y de sus políticas de ultraderecha.

Periodista fue expulsada del evento

La periodista argentina Melisa Molina, del diario Página12, fue expulsada del evento evento organizado por Milei.

"Se acercó a mí el personal de la Casa Militar, que me conoce la cara porque soy acreditada en Casa de Gobierno, y me dijeron que 'desde Buenos Aires' no querían que mi medio, por Página12, esté adentro del salón. Hasta ese momento no había publicado nada", contó la periodista.

Molina, quien había pagado la entrada, contó que la condujeron afuera del salón del Hotel Quórum donde se celebró el evento, "hacia un terreno baldío en donde había algunos autos estacionados", para hacerle "un par de preguntas".

"Anotaron mi nombre y mi apellido, me preguntaron cómo había llegado al evento y me tiraron encima dos billetes de 20 mil pesos, que era lo que valía la entrada que yo compré por la página web", contó la periodista, a quien no dejaron volver a entrar al salón.