"Homo Argentum": Milei elogió película de Francella por "evidenciar la agenda woke"

El presidente argentino, Javier Milei, destacó la película recientemente estrenada "Homo Argentum", protagonizada por el actor Guillermo Francella, porque "deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)", según afirmó en una publicación este sábado en su cuenta de redes sociales X.

En un texto titulado "Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke", el mandatario aplaudió el reciente filme dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y opinó sobre las críticas negativas que recibió: "Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son".

También tildó de "fracasados totales y absolutos" a miembros de la industria del cine argentino porque considera que "Homo Argentum" logra éxito en las salas del país "sin financiamiento del Estado".

HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE



La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).



A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del… — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

Críticas a la industria y al sector "progre"

La película en la que Francella representa a 16 personajes distintos vendió más de 175.000 entradas en los dos primeros días desde su estreno el jueves 14 de agosto, informó la web especializada Otros Cines.

En su publicación de este sábado, Milei aprovechó para embestir contra un sector al que califica como "progre": "Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".

"No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura", agregó el presidente para cerrar su mensaje.

El origen de la película

Guillermo Francella logra en "Homo Argentum" encarnar diversos personajes y muestra sus múltiples facetas como intérprete. "No fue fácil componer tantos personajes, pero gracias a Dios se hacía cronológicamente. Se elegía la viñeta para tal locación y se estaban los tres días ahí. Se empezaba y terminaba cada episodio", le dijo a EFE en una entrevista publicada el 8 de agosto.

El codirector Mariano Cohn, por su parte, habló del trabajo de Francella con admiración: "Es uno de los mejores actores de Argentina, para mí el mejor actor del mundo para encarar este tipo de papeles".

El filme nació de una idea del propio Francella, quien, en pleno rodaje de la serie "El Encargado" (también creada por Cohn y Duprat, en 2022), propuso a los directores ver "Los monstruos" (1963), una comedia neorrealista italiana dirigida por Dino Risi.

"Me marcó mucho la película. Era de episodios con mucho humor. Hablaban del gen italiano, que se los veía de cuerpo y alma, con humor, con crítica social, con reflexión. Les dije: 'Habría que hacer eso con el gen nuestro, el argentino'", contó a EFE Francella.