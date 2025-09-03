El presidente de Argentina, Javier Milei, se presentó este miércoles para el cierre de campaña de su partido La Libertad Avanza, que votará este domingo para alcaldes, consejos deliberantes y también el congreso de la Provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, y cuyo principal adversario es el actual gobernador Axel Kicillof (cercano al kirchnerismo).

La campaña se ha tornado violenta, por intensas protestas en contra del libertario, solo hace unos días, fue recibido entre piedrazos en otro acto de campaña. Asimismo, da justo en medio del escándalo por corrupción que acecha al presidente y a su hermana.

En ese contexto, el presidente Milei aseguró en conversación con el medio belga 21 News, que el kirchnerismo, al que se enfrentará el domingo: “Están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo o nada y eso implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

El cierre de campaña no estuvo exento de polémicas, escucha el informe completo del corresponsal Ulises Encina de Cooperativa.

LEER ARTICULO COMPLETO