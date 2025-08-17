Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.2°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Milei lideró homenaje a San Martín en aniversario 175 de su muerte

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó este domingo un homenaje a José de San Martín, máxima figura de la independencia de Argentina fallecido hace exactamente 175 años, en el Regimiento de Granaderos, instalación militar de Buenos Aires, en la que se codeó con soldados y oficiales de la histórica unidad de caballería fundada por el prócer en 1812.

La cuenta oficial de la red social X del mandatario difundió un video en el que Milei, vestido con uniforme militar, cantó el himno nacional argentino y la Marcha de San Lorenzo -canción que recuerda un triunfo militar de San Martín- al son de la fanfarria de los Granaderos.

Los tradicionales actos de homenaje al general independentista nacido en 1778 y fallecido en 1850 se extendieron en varias localidades del país.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados