El presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó este domingo un homenaje a José de San Martín, máxima figura de la independencia de Argentina fallecido hace exactamente 175 años, en el Regimiento de Granaderos, instalación militar de Buenos Aires, en la que se codeó con soldados y oficiales de la histórica unidad de caballería fundada por el prócer en 1812.

La cuenta oficial de la red social X del mandatario difundió un video en el que Milei, vestido con uniforme militar, cantó el himno nacional argentino y la Marcha de San Lorenzo -canción que recuerda un triunfo militar de San Martín- al son de la fanfarria de los Granaderos.

Los tradicionales actos de homenaje al general independentista nacido en 1778 y fallecido en 1850 se extendieron en varias localidades del país.

LEER ARTICULO COMPLETO