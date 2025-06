Milei: Meta de reservas con el FMI "ya está cumplida"

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó que la meta de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "ya está cumplida" y descartó que constituya un obstáculo para el Gobierno.

"No es un problema la meta, ya está cumplida", sentenció el mandatario en una entrevista con el canal de streaming Neura, en la que sostuvo que la acumulación de reservas pierde relevancia bajo un régimen de tipo de cambio flexible.

"Cuando tenés tipo de cambio flexible, no necesitás acumular reservas", afirmó Milei, quien también pronosticó que "la inflación será un problema del pasado".

El jefe de Estado detalló que, a los 1.000 millones de dólares obtenidos recientemente con la colocación del Bonte 2030, se sumará un nuevo REPO (Repurchase Agreement) -un tipo de acuerdo financiero donde una parte vende un activo a otra y se compromete a recomprarlo en una fecha futura a un precio previamente acordado- con bancos internacionales, que permitiría sumar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares adicionales, junto con futuros desembolsos del FMI que podrían aportar entre 2.000 y 4.000 millones de dólares más.

Pese al optimismo presidencial, algunos analistas del sector privado estiman que el Banco Central podría quedar unos 4.000 millones de dólares por debajo del objetivo establecido con el FMI. Si bien la fecha inicial para la revisión era el 13 de junio, fuentes oficiales indicaron que la evaluación se postergaría hasta julio.

La diferencia se explicaría, en parte, por los compromisos en moneda extranjera que enfrenta Argentina el próximo mes, cercanos a los 4.300 millones de dólares.

La demanda de divisas

Desde el Palacio de Hacienda aseguraron al diario Ámbito Financiero, que se cubrirán con financiamiento externo, aunque aún se desconocen los términos definitivos del nuevo acuerdo con los bancos para concretar el REPO.

En este contexto, algunos operadores advierten que, con una mayor flexibilización del cepo cambiario, la demanda de divisas podría incrementarse por turismo, pagos comerciales y dolarización de carteras, lo que dificultaría la acumulación de reservas hacia las elecciones legislativas de octubre.

Según datos oficiales, las reservas brutas internacionales del Banco Central en mayo cayeron 2.106 millones de dólares, hasta ubicarse en 36.854 millones, su nivel más bajo desde mediados de abril, cuando ingresaron fondos frescos de organismos multilaterales. Durante ese período, la entidad monetaria no intervino en ninguna de las ruedas cambiarias del mes.

Gobernador de Buenos Aires acusa "ajuste y saqueo" del plan de Milei

Por otra parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó este sábado al presidente Milei de implementar un plan económico de "ajuste, saqueo y dependencia", durante la presentación de su nuevo frente político opositor, Movimiento Derecho al Futuro, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia.

El mandatario bonaerense consideró que "no hay nada novedoso" en las medidas del Gobierno nacional y las vinculó con etapas anteriores de la historia argentina, durante un acto en el camping de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

"El modelo de Milei es la continuidad de Martínez de Hoz, de Cavallo y de Macri. Consiste en planchar el dólar, reprimir ingresos, destruir la inversión pública, aplicar tarifazos, abrir la economía y desregular los mercados", enumeró Kicillof ante una multitud.

El gobernador también sostuvo que la caída de la inflación "tiene dos explicaciones: dólar planchado y salarios destrozados", y remarcó que "lo único que anda en este modelo es la especulación financiera".

"No es un ajuste parejo. Para la timba (partida de juego de azar) financiera siempre hay plata. Lo que hacen es sacarle al pueblo para darle a las corporaciones", denunció Kicillof.

El dirigente peronista insistió en que "no hay orden en una economía en la que no se llega a fin de mes y hay temor a perder el empleo", y afirmó que "no hay equilibrio si los jubilados no pueden comprarse los remedios y si se reprime al que piensa distinto".

Además, el mandatario local acusó al Gobierno nacional de construir un modelo "unitario y antifederal" y exigió que se restituyan los fondos retirados a la Provincia.