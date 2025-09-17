Protestas en Argentina por veto de Milei a fondos para educación y salud
Miles de personas comenzaron a movilizarse este miércoles en distintos puntos de Argentina en defensa de la educación pública superior y la salud pediátrica, mientras el Congreso debate dos vetos del presidente Javier Milei a leyes que disponen más fondos para esos sectores.
Los universitarios se unieron a trabajadores del sector de la salud y jubilados a partir del mediodía del miércoles en distintas ciudades del país, aunque la principal concentración de la jornada se produce en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, para presionar a los diputados a rechazar los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.
Columnas de partidos políticos de la oposición y miembros de las dos centrales obreras más importantes del país, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se sumaron también a la convocatoria.