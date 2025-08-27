Síguenos:
Tenso ambiente político en Argentina por escándalo de corrupción que involucra a hermana de Milei

Un tenso ambiente político se vive en Argentina en medio del escándalo de corrupción en el que se han visto envuelto personeros de gobierno y Karina Milei, hermana del presidente.

Durante esta última jornada la caravana presidencial que participaba de un acto de cara a las elecciones locales debió ser evacuada tras ser atacada con objetos contundentes.

Escucha el detalle en el reporte del corresponsal Ulises Lencina.

