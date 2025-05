Mujer fue estafada por un George Clooney creado por IA: perdió $14 millones

Una mujer argentina entregó más de 15 mil dólares (alrededor de $14 millones) tras ser estafada por un falso George Clooney.

Según relató la víctima al canal trasandino América TV, todo comenzó al seguir una página de Facebook del actor, la cual creyó que estaba verificada -aunque en realidad habían agregado el tick azul a la foto de perfil-, conversando con los delincuentes por varios meses.

"Empezamos a hablar y me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta", dijo la mujer en una entrevista a América TV.

"Me pidieron plata para ser del club de fans: 300 dólares. Luego me pidieron más para mandármela y activarla. Esto ocurrió el año pasado y no se lo conté a nadie", añadió, indicando que pensó que era real tras recibir la tarjeta y un vídeo del intérprete -creado por Inteligencia Artificial.

Sin embargo, la trasandina, que incluso donó una gran cantidad de dinero a una fundación a petición del falso Clooney, comenzó a sospechar cuando el hombre le pidió una gran suma con la excusa de que tenía sus cuentas bloqueadas.

"Me dijo que se estaba por separar y que tenía la cuenta bloqueada, no quería que la esposa se entere, me di cuenta que eran impostores e hice un reclamo al FBI", concluyó.