Al menos 15 fallecidos en Bolivia tras desbarrancamiento de bus

Al menos 15 personas fallecieron este lunes en Bolivia al caer un autobús de transporte público por un barranco, por causas que son investigadas, en una carretera en la región central de Cochabamba.

El suceso ocurrió en la mañana en la carretera que une Quillacollo con Independencia, cerca de la localidad de Morochata, informó a los medios el coronel Roger Costas, comandante regional de la Policía de la zona del Valle Bajo, en Cochabamba.

Con información preliminar, Costas precisó que el autobús de trasporte interprovincial cayó por un barranco de 600 a 1.000 metros. Se dirigía hacia Independencia "por causas que se está investigando".

"Se conoce que lamentablemente, como consecuencia de esto, habría 15 personas fallecidas y de 25 a 30 personas heridas", indicó el jefe policial.

Los heridos, incluido el conductor del vehículo, fueron trasladados a distintos hospitales en Quillacollo, que es una ciudad vecina de Cochabamba, la capital de la región homónima, "donde están recibiendo atención médica", señaló Costas.

El comandante señaló que, de forma preliminar, se sabe que el conductor "tendría entre 20 a 25 años", lo que llamó "mucho la atención" de los investigadores.

Fallas en la regulación y datos anuales

Costas también lamentó que no todas las empresas de transporte cumplen con requisitos de normas de tránsito, como tener un "registro exacto, con nombres y apellidos, de las personas que están siendo transportadas de un punto a otro".

Esto se pudo evidenciar en este accidente, pues no se contaba con un listado oficial de pasajeros.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y 40.000 heridos y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.