Bolivia ad portas de girar a la derecha tras 20 años, mientras Evo habla de "sublevación"

Tras casi 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia se encuentra a días de dar un giro abrupto, por el casi inminente regreso de un gobierno de derecha, que, según analistas, deberá cimentarse en "pactos y negociaciones" para lograr gobernabilidad.

El empresario opositor Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, lidera las encuestas desde junio, seguido muy de cerca por el también opositor y expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, de cara a las elecciones generales de este domingo.

De mantenerse esta tendencia, Bolivia se encaminaría a una segunda vuelta en octubre entre ambos candidatos, en la que el presidente sería elegido por mayoría simple.

"Tendríamos que mirar una realidad de una necesidad de pactos entre las diferentes fuerzas políticas para garantizar la gobernanza en los siguientes cinco años, después de la elección", dijo a la agencia de noticias EFE la analista política Lily Peñaranda.

La experta explicó que el nuevo Gobierno tendrá que negociar de forma constante tanto en la Asamblea Legislativa (Parlamento) como en el mismo poder Ejecutivo, además de acercarse más a la sociedad civil.

"Las políticas públicas van a tener que ser aplicadas desde la negociación y el pacto, principalmente en torno a la economía, que es la principal razón por lo que la gente está buscando a un presidente, un vicepresidente; a todo un equipo que pueda resolver la economía", manifestó.

A su juicio, el Gobierno que llegue al poder "no podrá aplicar medidas de izquierda", debido a que la situación de crisis actual "no permite que el Estado gaste ni un centavo más". Por lo tanto, "sea de izquierda o de derecha, tienen que tomar decisiones liberales, porque eso necesita la economía boliviana".

"Nueva lealtad ideológica"

El analista Carlos Cordero señaló a EFE que detrás de Doria Medina y Quiroga están "los viejos partidos" que gobernaron Bolivia en los años noventa, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacional (ADN), por lo que llegarán al poder "con lecciones aprendidas".

"El electorado boliviano, urbano y rural, va a votar por quienes le resuelvan los problemas, y va a generar una nueva lealtad ideológica y política con el Gobierno", manifestó.

Para Cordero, el nuevo Gobierno deberá entrar "al diálogo, a la concertación y con una actitud" de cercanía con la población, especialmente con los movimientos sociales.

Propuestas en juego

El empresario Doria Medina propone salir de la crisis a través de un "ajuste integral" que "corrija los desastres fiscales, monetarios, cambiarios y productivos, principalmente el gasto público innecesario".

Además, propone buscar cooperación con organismos multilaterales y otros países, priorizar la exportación de gas, refundar el Banco Central de Bolivia (BCB) para que sea "institucional y autónomo" y desarrollar el litio "de manera estratégica e inteligente".

Quiroga plantea recuperar la economía buscando, primero, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recuperar los dólares, y luego con otros organismos como el Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), el Banco Mundial, el Banco Interamericano y la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Propone también reducir la cantidad de ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas y funcionarios del Estado, atraer inversiones extranjeras con menos impuestos, incentivar el sistema financiero para que dé créditos a las empresas y negocios, y generar empleos, entre otros.

Para las elecciones se inscribieron 10 partidos políticos, pero solo ocho siguen en carrera, entre ellos el del presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, que ocupa el quinto lugar en las últimas encuestas, y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien, con el MAS, no ha logrado superar el 2,1 por ciento de intención de voto, lo que podría suponer la pérdida de la personería jurídica del partido gobernante.

Este 17 de agosto, los bolivianos están llamados a las urnas para elegir al presidente, al vicepresidente y al Parlamento para el periodo 2025-2030, en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible, el alza de la inflación -que ha encarecido los productos de primera necesidad- y las duras críticas al presidente Luis Arce y a la administración del MAS por el "fracaso del modelo económico".

Evo Morales reivindica el "derecho a la sublevación"

En la antesala, el expresidente Evo Morales afirmó este jueves que si el Estado no respeta al pueblo, "es un derecho la sublevación y la rebelión".

Durante un acto de cierre de campaña por el voto nulo, Morales (2006-2019) defendió esta opción como una "rebelión democrática" para hacer respetar "los derechos del pueblo"

"Cuando el Estado no respeta los derechos del pueblo, es un derecho la sublevación y la rebelión. Recuerden, ésta va a ser una rebelión democrática (contra) un Estado corrupto, un Gobierno corrupto y toda la derecha que está en la lista (de candidatos). Eso se va a demostrar el domingo", afirmó en la localidad de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical.

Además, dijo que si el voto nulo gana este 17 de agosto, el país "hará historia", por lo que anunció que ése será "el desafío" de todos sus seguidores.

Morales llamó también a sus bases a "estar preparados" si es que en los comicios "gana la derecha".

Evo, impedido de postularse a la Presidencia por no tener partido y por una inhabilitación constitucional, llamó hace dos semanas a sus seguidores y a todo el país a votar nulo en rechazo a la "derecha" y al Gobierno de Luis Arce que, según él, resultarán favorecidos en el proceso electoral.

Morales renunció a la militancia del oficialista Movimiento al Socialismo tras perder su liderazgo de casi 30 años del partido que también fundó, y se encuentra distanciado de Arce por diferencias en el manejo del Gobierno y por la candidatura presidencial del MAS.