Bolivia: Paz retiró la subvención a los combustibles y aumentó el sueldo mínimo

Pueblo de Bolivia, hoy hemos dictado un histórico D.S. He decidido declarar la emergencia económica y social que busca el sinceramiento de los precios de los hidrocarburos, una decisión difícil pero necesaria para garantizar el abastecimiento de combustible y dejar de desangrar…

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó una serie de anuncios claves en materia económica a sus compatriotas, entre los que destacan el retiro de la subvención de los combustibles, y un incremento de 20% al salario mínimo nacional.

A través de un mensaje televisado, Paz declaró este miércoles la "emergencia económica, financiera, energética y social" porque, según dijo, Bolivia no puede seguir funcionando "con normas de los últimos 20 años".

Por lo anterior, emitió un decreto que califica como una "decisión histórica de salvataje de la patria" que permitirá "actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo".

El gobernante subrayó que este documento apunta "contra los bandidos que nos dejaron en esta ruina", y representa "el punto final a un modelo de mentira, despilfarro y corrupción y el inicio de una etapa de sinceramiento, reconstrucción y sanación nacional".

Desde que asumió en el poder hace poco más de un mes, el gobierno de Paz asegura que el país tiene una "economía devastada", y que sus ministros se encontraron con una "cloaca de dimensiones extraordinarias" en distintos ámbitos del Estado.

"Precios claros" después de 20 años estabilizados

"Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado", manifestó el mandatario.

Según el gobernante, "los bolivianos saben que nos tenemos que sincerar con los hidrocarburos", por lo que con la publicación del citado decreto, "se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos".

En Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vende a un precio subvencionado que ronda los 0,53 dólares (486 pesos chilenos), que se mantuvo estable hace más de 20 años y que anualmente representa un costo de más de 2.000 millones de dólares para el Estado (poco más de 1 millón 800 mil pesos).

Con el decreto de Paz, la gasolina especial pasará a costar 6,96 bolivianos (918 pesos) por litro; la gasolina premium a 11 bolivianos (1.450 pesos); el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1.285 pesos); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (1.386 pesos), el jet fuel a 10,74 bolivianos (1.413 pesos).

No obstante, el precio de la garrafa o bombona de gas se mantendrá en 22,50 bolivianos (2.596 pesos).

Desde 2024, el país andino enfrena problemas de abastecimiento de gasolina y diésel, pues en los últimos meses fueron recurrentes las filas de vehículos en las bencineras, incluso de varios kilómetros, un problema que es menos constante desde que Paz llegó a la Presidencia.

Junto con el levantamiento de la subvención, el gobernante anunció otras medidas, como el retiro del diésel de la lista de sustancias controladas para facilitar su importación, y "asegurar abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos para el país".

Aumentos al sueldo mínimo y beneficios sociales

El mismo decreto incluye un incremento de 20% del salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos (362.549 a 435.059 pesos chilenos), medida que entrará en vigencia el 2 de enero "y regirá durante todo el 2026", detalló el mandatario.

Paz también indicó que a fines del próximo año, "con los datos reales de inflación" anual, el gobierno dialogará con los trabajadores y empresarios privados para definir "el nuevo salario mínimo nacional".

Este cronograma dista de la tradición instalada en los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), cuando el anuncio del incremento salarial se hacía el 1 de mayo, por el Día del Trabajador.

"Mientras estabilizamos y le damos un nuevo futuro a la economía, protegeremos a quienes más lo necesitan", garantizó el mandatario.

Por otro lado, y asegurando que este decreto "tiene un corazón social firme", adelantó que con los "pocos" recursos que dejó el gobierno anterior, subirá la Renta Dignidad para adultos mayores, de los actuales 300 bolivianos a 500 bolivianos (de 39.467 a casi 66.000 pesos).

Asimismo, anunció la creación de un "programa extraordinario de protección y de equidad" que entregará 200 bolivianos (26.342 pesos) cada cuatro meses a "padres, madres y tutores sin aportes contributivos".

También aumentará el monto del Bono Juancito Pinto, un incentivo anual para evitar la deserción escolar, de 200 a 300 bolivianos (de 26.342 a 39.467 pesos) "para que ningún niño abandone sus estudios".

"No es asistencialismo, es ayudar a las familias que quedaron destruidas después del saqueo de los últimos 20 años", afirmó Paz.