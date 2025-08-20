Quiroga planteará a Milei y Chile coordinar para ser juntos "potencia mundial del litio"

El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga afirmó en una entrevista que si gana la segunda vuelta electoral en octubre, propondrá al Gobierno de Javier Milei y al próximo Ejecutivo de Chile coordinar políticas para que los tres países lleguen a ser una "potencia mundial del litio".

Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, se medirá en las urnas el 19 de octubre con el también opositor Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en un inédito balotaje que definirá al nuevo Gobierno de Bolivia hasta 2030.

El exgobernante, que desde 2005 incluyó en todos sus documentos legales el que era hasta entonces su apodo desde la infancia, es decir Tuto, comentó que si resulta elegido en el balotaje, espera "poder trabajar con el nuevo Gobierno de Chile y Milei y coordinar las acciones en el litio".

"Tenemos el 60 % del litio en el mundo, podemos ser potencia mundial del litio entre los tres, Bolivia a la cabeza, y hacer zonas francas para generar producción de baterías de litio", sostuvo.

Para el candidato, pueden "hacer una organización de países exportadores de litio y coordinar políticas" para exportar materia prima "al mejor precio" y dar facilidades para establecer zonas francas "y hacer aquí" en Bolivia "la manufactura de baterías de litio" que lleven el sello boliviano.

Quiroga remarcó que "juntos", los tres países pueden "ser más fuertes en algo tan importante como es el litio para el futuro de un mundo descarbonizado, menos contaminante e interconectado".

Bolivia se encuentra en una crisis económica reflejada en la falta de dólares y combustibles y la peor inflación en las últimas décadas.

Referente local

Consultado sobre si la política que prevé aplicar en Bolivia de llegar a la Presidencia será parecida a la de Milei, Quiroga sostuvo que no es "amigo de buscar referentes fuera" del país.

A su juicio, "el hombre más grande de la historia de Bolivia que si hubiera estado en un país más grande sería una de las figuras gigantescas de la historia mundial es Víctor Paz Estenssoro", el expresidente que "arregló la economía de Bolivia en 1985", cuando el país experimentó un colapso cambiario y una hiperinflación que alcanzó las cinco cifras.

"No había dólares, colapsó el estaño y (Paz Estenssoro) estabilizó Bolivia y nos dio 20 años donde se eliminó la deuda externa, se trajo inversión, se hizo gasoductos, nos convertimos en el corazón energético de Sudamérica. Esa es la persona a la que admiro", remarcó.

Aunque aseguró que respeta y agradece "lo que está haciendo Milei" por Argentina "en cuanto a disciplina fiscal", porque eso repercute de inmediato en las regiones bolivianas sureñas colindantes con ese país.

"Estamos en el medio de la región, tenemos muchas fronteras y la mejor protección comercial que uno tiene bajo principios de bajar aranceles con libre comercio es un tipo de cambio predecible en la región, y no los vaivenes que hemos sufrido en Argentina o que estamos sufriendo en Bolivia hoy día", apuntó.

Por eso, consideró que "mientras mejor le vaya a Argentina y mejor le vaya a Milei, mejor nos va a ir a Bolivia", lo mismo que los demás países de la región, "porque un vecindario sano es bueno para todos".

"Cárcel comercial"

Quiroga también tiene claro que, de llegar a la Presidencia, regresará a Bolivia a ser Estado asociado del Mercosur para conservar los beneficios de "integración ciudadana", pero no quiere entrar a la "cárcel comercial" que, a su juicio, supone el ser miembro pleno del bloque, lo que Bolivia concretó en 2024.

"Voy a discutir eso con los países vecinos, pero no voy a subir aranceles para ser parte de un acuerdo de integración. Es contradictorio y no voy a supeditar la integración comercial con Asia o con Europa al ritmo de velocidad del Mercosur que es a cámara lenta", manifestó.

El expresidente consideró que el Mercosur "somete" a sus miembros plenos a un arancel externo común y "precluye la posibilidad de salirte de ese bloque", por lo que aseguró que buscará sus "propios acuerdos".

"En lo comercial, Mercosur sólo funciona en las delanteras del Barcelona o del Real Madrid. En la parte comercial no funciona y no voy a entrar a esas restricciones comerciales voluntariamente", agregó.