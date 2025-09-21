Miles de brasileños protestaron contra el proyecto de amnistía para Bolsonaro
Miles de brasileños protestaron este domingo en varias ciudades de ese país contra el proyecto de amnistía que comenzó a abrirse lugar en el Congreso, y que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.
Bajo el lema "Congreso enemigo del pueblo", la cadena de protestas en todo el país fue convocada por diversos movimientos sociales y políticos, luego de que la Cámara de Diputados aprobara esta semana el debate del proyecto de amnistía en régimen de urgencia, lo que significa que será enviado directamente a votación en el Pleno sin necesidad de pasar previamente por comisiones.
El proyecto en discusión en principio beneficiaría exclusivamente a los participantes de los actos vandálicos del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema para impedir la investidura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.