Lula aseguró que hablará con Trump para evitar un conflicto con Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo, tras clausurarse la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, que hablará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para evitar un conflicto militar con Venezuela.

En una rueda de prensa, Lula se declaró "muy preocupado" por el despliegue militar de país norteamericano en el Caribe en el marco de la creciente tensión con Venezuela.

"Estoy preocupado porque América del Sur está considerada una zona de paz", subrayó el mandatario brasileño.

"Somos un continente que no tiene armas nucleares, bombas atómicas, no tenemos nada. Allí, nuestro objetivo es trabajar para desarrollarnos y crecer. Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe. Y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto, porque me preocupa", enfatizó el jefe de Estado.

Lula remarcó que Brasil "tiene una responsabilidad con Sudamérica" y recordó que su país comparte frontera con Venezuela, algo que "no es poca cosa", e hizo hincapié en que "no tiene sentido tener una guerra ahora".

"No vamos a repetir el error que se cometió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Para empezar, basta con un disparo y quién sabe cómo terminará. Por eso, es importante que encontremos una solución antes de que empiece", concluyó el presidente.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que el Gobierno de Donald Trump enmarca en su iniciativa 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que este despliegue es un intento para sacarle del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, que el país se mantenga en alerta y efectúe ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión".