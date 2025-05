Lula: "Una persona como Pepe Mujica no se muere, sus ideas quedan"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asistió este jueves al velatorio de su amigo y exmandatario uruguayo José "Pepe" Mujica, fallecido este martes a las 89 años, y dijo que personas como él no mueren, sino que solo se va su cuerpo pero sus ideas quedan.

"Una persona como Mujica no muere. Se fue su cuerpo, pero plantó sus ideas todos estos años, con la generosidad de un hombre que estuvo 14 años en cárcel y que consiguió salir en libertad sin ningún odio a las personas que lo encerraron y lo torturaron", señaló Lula en una declaración a la prensa tras despedirse del exmandatario uruguayo en su velatorio en el Palacio Legislativo de la capital uruguaya.

Comovido pelo amor do povo do Uruguai ao meu amigo Pepe Mujica, me despeço da pessoa mais extraordinária que já conheci.



Me acompanham nessa despedida, além da @JanjaLula, o ministro @MarcioMacedoPT, o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, e os parlamentares @senadorhumberto,… pic.twitter.com/cAAgcnyMcM