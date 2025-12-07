Miles de mujeres salieron este domingo a las calles de varias ciudades brasileñas para protestar contra una ola reciente de casos de violencia machista que han estremecido a la opinión pública.

Entre gritos de "¡ninguna menos!" y "¡mujeres vivas!", cientos de manifestantes se concentraron en el centro de São Paulo para pedir acciones por parte de las autoridades, tras una semana marcada por los feminicidios.

Entre los casos recientes que más han indignado está el atropello de una mujer por parte de un antiguo novio. El carro pasó por encima suya y la arrastró por cerca de un kilómetro, tras lo cual sus dos piernas tuvieron que ser amputadas por los médicos.

Además, el viernes fue encontrado el cuerpo carbonizado de una joven militar que había sido previamente acuchillada por un compañero suyo, según éste confesó a la policía.

"Fue un terror esta semana", dijo a la agencia de noticias EFE Daniela de Abril, de 45 años, vestida con una camiseta de color negro con el lema "Paren de matarnos".

La mujer afirmó que el refugio para víctimas de violencia machista en el que trabaja está "siempre lleno" y que ha notado un aumento reciente en el número de víctimas que piden ayuda.

El número de femicidios presenta una tendencia al alza en los últimos años y, en lo que va de 2025, hay registrados 1.177 casos; una media de cuatro por día, según el Gobierno.

