Niño murió tras comer huevito de chocolate envenenado: Era para su madre

Un niño de 7 años murió en Brasil tras comerse un huevito de Pascua envenado, que estaba dirigido a su madre.

Según dieron a conocer los medios locales, todo ocurrió cuando Jordelia Araújo envió el dulce a la casa de la madre del pequeño, con una tarjeta que decía: "Con cariño, para Miriam Lira. ¡Felices Pascuas!".

Poco después de consumir el chocolate, el niño se descompuso y fue llevado al hospital, donde falleció por un paro cardiaco. Su madre y su hermana Evelyn, de 13 años, también resultaron intoxicadas, por lo que tuvieron que ser intubadas debido a la gravedad de los síntomas.

La principal hipótesis de la policía es que el crimen fue motivado por celos o venganza, ya que el novio de Lira es ex pareja de la sospechosa.

Más tarde, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve a Araújo usando una peluca mientras compraba los huevitos de chocolate en una tienda local. Además, la policía accedió a mensajes que intercambió con el recepcionista del hotel donde se hospedaba, en los que aseguró ser transgénero y estar en proceso de cambiar su nombre, por lo que no podía presentar su documento de identidad.

Araújo fue detenida el 17 de abril, luego de que las autoridades encontraron en su bolso chispas de chocolate, una peluca, guantes y un paquete con una sustancia que, según los investigadores, podría ser veneno.

🚨 ATENÇÃO: Suspeita de envenenar ovo de Páscoa que matou menino usava peruca no momento da compra do chocolate.



Jordélia Pereira, ex-namorada do atual companheiro da mãe da criança — que também foi envenenada — foi flagrada por câmeras de segurança utilizando um disfarce no… https://t.co/SH4oQ7thgG pic.twitter.com/e3P10xZLxd