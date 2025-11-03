Chilena-canadiense será la nueva alcaldesa de Montreal

Soraya Martínez Ferrada, exdiputada y exministra liberal de origen chileno, será la nueva alcaldesa de la ciudad de Montreal.

Martínez, que fue ministra de Turismo entre 2023 y 2025, junto al exprimer ministro Justin Trudeau, consiguió el 43 por ciento de los votos en las elecciones celebradas el domingo en la segunda mayor ciudad canadiense.

Sólo el 36 por ciento de los ciudadanos de Montreal con derecho a voto acudió a las urnas, dos puntos porcentuales menos que en las anteriores elecciones, de 2021.

La exdiputada liberal, que renunció a su escaño en el Parlamento para presentarse a las elecciones municipales, superó a Luc Rabouin, del partido Projet Montréal, que estaba respaldado por la anterior alcaldesa de la ciudad, Valérie Plante, quien ocupó el cargo durante ocho años.

En la noche del domingo, tras conocerse los resultados provisionales, Martínez Ferrada declaró a sus seguidores que "Montreal ha enviado un claro mensaje: necesitamos un cambio".

La familia de Soraya Martínez abandonó Chile en 1979, huyendo de la dictadura.

En 2022, en una entrevista con la agencia EFE poco antes de asistir a la toma de posesión de Gabriel Boric como Presidente, como representante oficial del Gobierno canadiense, reconoció que el viaje era muy significativo y emocional.

"Hace 30 años que no piso Chile", afirmó la entonces diputada de la circunscripción de Hochelaga, donde se concentra gran parte de la comunidad chilena en Canadá.