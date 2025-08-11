Pez "caído del cielo" provocó incendio y dejó a 1.500 personas sin luz en Canadá

Una extraña situación ocurrió en el pequeño pueblo de Ashcroft, Canadá, donde un pez "caído del cielo" provocó un incendio que dejó a más de 1.500 personas sin luz.

Las autoridades locales compartieron una foto en redes sociales del pez carbonizado que se cree haber sido la razón detrás del incendio, que se produjo a seis kilómetros al sur de la ciudad.

Si bien el río más cercano se encuentra a más de tres kilómetros del lugar, los investigadores determinaron que el pez fue recogido por un águila pescadora que lo dejó caer sobre un cable eléctrico, tras sentirse agotado por el calor.

Las chispas de la línea interrumpida encendieron el pasto seco que se encontraba debajo, lo que provocó que se utilizaran alrededor de 4.800 galones de agua para apagar el incendio.