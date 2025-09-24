Debido al paso del potente tifón Ragasa por China, escuelas de la ciudad pesquera de Bohe, en la provincia de Cantón (Guangdong), albergan a ciudadanos que, algunos sonrientes, pasan la jornada acostados en camillas viendo sus teléfonos.

Ragasa, considerado el ciclón tropical más intenso de este año a nivel global, pasó en la madrugada de este miércoles por Hong Kong con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, paralizando la urbe, provocando inundaciones y activando la máxima alerta meteorológica.

El tifón tocó tierra en el país en la isla de Hailing, perteneciente a la ciudad de Yangjiang, con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora, según el Observatorio Meteorológico de Cantón.

Se espera que en las próximas horas continúe moviéndose en dirección oeste y que se vaya debilitando gradualmente.

Las autoridades evacuaron de forma preventiva a más de 1,89 millones de residentes de zonas de riesgo en la provincia, que mantiene activadas la alerta naranja por tifón y la roja por marejada ciclónica.

En la ciudad de Cantón, con unos 18 millones de habitantes, el Gobierno aplica los conocidos como 'cinco paros': suspensión de clases, trabajo, producción, transporte y actividad comercial, con servicios esenciales operativos y 1.570 refugios habilitados.

