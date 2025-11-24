Joven se coronó como el "hombre más flojo del mundo" tras permanecer 33 horas acostado

Un joven ganó el particular concurso del "hombre más flojo del mundo" en China tras permanecer acostado durante más de 33 horas sobre un colchón y recibió un premio de tres mil yuanes, es decir, alrededor de 394.000 pesos chilenos.

El certamen se realizó en Baotou, en la región autónoma de Mongolia Interior, y reunió a cientos de participantes que aceptaron someterse a estrictas reglas para mantenerse en competencia, en una jornada que inició la mañana del 15 de noviembre y se prolongó hasta la tarde del día siguiente.

Los organizadores repartieron colchones y permitieron el uso de teléfonos, libros y comida, aunque prohibieron sentarse o levantarse para ir al baño, por lo que algunos concursantes usaron pañales para evitar abandonar su lugar.

Según informó The Sun, la competencia partió con cerca de 240 inscritos, pero al cumplirse 24 horas solo quedaban 54 personas. Varios fueron eliminados por movimientos que infringieron el reglamento, como un participante que se sentó para ponerse los zapatos.

El evento fue organizado por una marca de artículos para el hogar y se trató de la tercera edición del llamado "concurso de tumbarse". Los responsables explicaron que no había una hora de cierre definida y que la jornada solo terminaría cuando quedaran tres finalistas.