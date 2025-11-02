EE.UU. y China abordan tensiones por Taiwán y coinciden en evitar una escalada militar

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino, Dong Jun, sostuvieron este viernes en Kuala Lumpur un encuentro en el marco de la cumbre de Defensa de la ASEAN y sus socios (ADMM-Plus), en el que abordaron la situación en torno a Taiwán y la necesidad de establecer canales de comunicación militar para evitar escaladas entre ambas potencias.

En la reunión, el jefe del Pentágono advirtió sobre la "preocupación de Washington por las actividades de Pekín alrededor de la isla autogobernada", mientras que su par chino reiteró que la "reunificación con Taiwán es una tendencia histórica irreversible", instando a Estados Unidos a adoptar una postura clara contra la independencia de la isla, gobernada de manera autónoma desde 1949.

"Fue una reunión constructiva y positiva. He destacado la importancia de mantener un equilibrio de poder en el Indopacífico", señaló Hegseth en su cuenta de X, agregando que ambos países coincidieron en que "la paz, la estabilidad y las buenas relaciones son el mejor camino para nuestros dos grandes y fuertes países".

El secretario estadounidense añadió que su departamento buscará "la paz mediante la fuerza, el respeto mutuo y las relaciones positivas", y que se programarán nuevas reuniones para avanzar en la creación de canales de comunicación directa a nivel militar.

Por su parte, Dong Jun reafirmó que China "mantiene su compromiso con el desarrollo pacífico", aunque advirtió que "defenderá con firmeza sus intereses de seguridad nacional".

El diálogo se desarrolló un día después de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Busan (Corea del Sur), donde los líderes optaron por dejar fuera la cuestión de Taiwán y concentrarse en acuerdos económicos.

La cita entre Hegseth y Dong fue vista como un paso clave para rebajar las tensiones en el mar de China Meridional, especialmente tras los ejercicios militares y el endurecimiento del discurso entre ambas naciones en los últimos meses.