Cali se vistió de blanco y encendió velas por víctimas del atentado
Centenares de personas, vestidas de blanco y con velas en mano, se reunieron frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, lugar del atentado que el jueves sacudió a esa ciudad colombiana, en memoria de los seis civiles que murieron en la explosión de un camión bomba.
