Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago5.0°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Cali se vistió de blanco y encendió velas por víctimas del atentado

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Centenares de personas, vestidas de blanco y con velas en mano, se reunieron frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, lugar del atentado que el jueves sacudió a esa ciudad colombiana, en memoria de los seis civiles que murieron en la explosión de un camión bomba.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados