Petro dice que su adicción es "al amor" y desmiente tener un problema con las drogas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que es adicto al amor, en respuesta al excanciller Álvaro Leyva que lo acusó de tener un problema con las drogas que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

"Nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor. A propósito, ¿por qué se pierde dos días (en Francia), compañero? No hay que pensar mucho (...) Lo que pasa es que el escritor (Leyva) ya no puede hacer eso", expresó el mandatario entre risas durante un acto en el que sancionó dos leyes contra el maltrato animal.

Petro recordó que en abril de 2020 fue operado en Cuba de un cáncer de esófago y que desde entonces no puede emborracharse por cuenta de la enfermedad que sufrió, por lo que dice que tampoco tiene problemas con el alcohol.

"Todos esos trinos (posts) que andan por ahí de que estoy borracho, pues no puedo emborracharme desgraciadamente. A mí me gustaba el aguardiente Tapa Roja del Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es porque no puedo", agregó.

Problema de drogadicción

Leyva, en una carta que publicó en sus redes sociales y envió a Petro, afirmó que en París pudo confirmar que el mandatario "tenía el problema de la drogadicción".

"¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar", dijo Leyva, que fue el primer canciller del Gobierno de Petro.

El excanciller agregó que en ese viaje a París para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, Petro "desapareció dos días" y él fue "primer testigo" de hechos que aún le producen "desazón y desconcierto".

"Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado", afirmó Leyva.

Al respecto, Andrea Petro, una de las hijas del mandatario, publicó en la red social X que su padre encontró en Francia algo que no tiene en Colombia: "tiempo en familia, privacidad, calma".

"Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten", añadió la hija del presidente, que vive en Francia.

Políticos cercanos a Petro criticaron la actitud de Leyva y dijeron que si tenía conocimiento de problemas del presidente debió comentarlos cuando estaba en el Gobierno y no después.

En tanto, voces opositoras piden que se investigue la denuncia hecha por el exjefe de la diplomacia colombiana.

Leyva fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Petro, cargo en el que estuvo desde el 7 de agosto de 2022 hasta comienzos de 2024, cuando salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes.