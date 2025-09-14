Petro es acusado de acoso sexual en público contra una funcionaria

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se sumó a las críticas contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por los comentarios machistas y sexistas que hizo en un acto público a una de sus funcionarias.

La situación ocurrió el jueves en Timbío, en el departamento del Cauca (suroeste), donde Petro se refirió a la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Gloria Miranda.

"Las funcionarias del Gobierno del cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos escriben que son novias mías, ¿Qué tal?", dijo Petro, en medio de risas de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y otros.

Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto. pic.twitter.com/sPoDbh7zIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

El presidente continuó refiriéndose a la vida privada de Miranda y agregó: "Resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país".

Además, Petro pasó el brazo por la espalda de Miranda y puso la mano en uno de sus hombros, un gesto que también fue criticado en redes sociales, donde señalaron que la situación resultó incómoda para la funcionaria y fue una conducta inapropiada por parte del presidente.

Al respecto, la defensora del Pueblo propuso en su cuenta personal de X imaginar, "a modo de ejercicio hipotético", la situación en la que una mujer en un alto cargo hiciera con un subalterno hombre lo mismo que hizo el presidente con Miranda.

"Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría dijera: 'Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa chismosa dice que son novios míos. Pero lo perdimos porque se casó'", manifestó Marín.

Les propongo imaginar esta situación, únicamente como un ejercicio hipotético:



Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría dijera:



“Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa… https://t.co/Y5XJH2pCsn — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) September 13, 2025

"Inadmisible para nosotras, las feministas"

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, también cuestionó a Petro y consideró su conducta "inadmisible para nosotras, las feministas".

"El presidente acosa en plena alocución presidencial a una funcionaria, se refiere a su aspecto, la hace sentir incómoda (evidentemente) y la toca sin su consentimiento, mientras otras aplauden como focas", manifestó.

La situación ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde desde distintos sectores han señalado que Petro envía un mal mensaje al alabar de manera inapropiada la belleza física de una funcionaria, cuando de lo que debería hablar es de asuntos que tienen que ver con el país.

"Esto se llama acoso sexual. Y si las feministas, los petristas, los gobiernistas y las bodegas (tropas cibernéticas) no lo ven así, el problema es de ellos porque su fanatismo los nubla", escribió la periodista Claudia Julieta Duque.