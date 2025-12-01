Más de 1.100 muertos por inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Las graves inundaciones que afectan a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia en medio de un temporal de lluvias han dejado al menos 1.146 fallecidos, con la isla de Sumatra como la más afectada, por el momento.

Según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, la cifra de muertes asciende hasta 604, mientras se intensifican las labores de búsqueda y rescate en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, las más golpeadas por el mal tiempo, y en las que viven más de 20 millones de personas.

El balance de la BNPB, publicado en su página web, cifraba en 2.600 los heridos y unos 570 mil los evacuados hasta las 18:40 hora local (08:40 en Chile), pero los números se están actualizando varias veces al día.

Las lluvias han ocasionado desborde de ríos y deslizamientos de tierra, y han afectado a 1,5 millones de personas en Indonesia: testimonios de los afectados relatan cómo viviendas y comercios han sido arrasados por la crecida de los ríos, obligando a familias enteras a improvisar refugios junto a los pocos muros que quedaron en pie.

Pese a que las inundaciones -ligadas a copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada- han comenzado a ceder en algunas zonas, hay al menos tres subdistritos de la provincia de Aceh, norte de Sumatra, a los que los rescatistas no han podido acceder.

La situación del desastre ha superado a algunos gobiernos locales que, junto a grupos civiles, han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de Covid y el tsunami del océano Índico en 2004.

A Indonesia se suma el conteo de daños y víctimas de Tailandia, donde el agua ha retrocedido en los últimos días, con un balance actualizado este lunes de 176 muertes y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

También sigue aumentado el número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka, donde las autoridades elevaron hoy a 366 el número de fallecimientos confirmados, mientras 367 personas siguen desaparecidas.