Ecuador: Guagua muerta fue entregada a su madre en una caja de cartón

La entrega en una caja de cartón del cadáver de una guagua fallecida en un hospital amazónico desató indignación en Ecuador.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó la desvinculación de la máxima autoridad del recinto y anunció sanciones contra el personal involucrado en el caso.

La imagen de la madre sobre la caja -aparentemente reciclada, en la que se lee "Trátese con cuidado" y que está cerrada con cinta adhesiva-, desató una ola de mensajes en redes sociales.

El hecho ocurrió en la provincia amazónica de Morona Santiago y el Gobierno informó que desvinculó a la máxima autoridad del Hospital General de Macas por la "inapropiada entrega del cuerpo".

Asimismo, solicitó el inicio de un proceso de auditoría, mientras en redes sociales circulaban en las últimas horas abundantes pronunciamientos ciudadanos en pro de investigaciones profundas y sanciones ejemplares.

"Dada la gravedad de este hecho, y con base en los informes técnicos preliminares, se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad", indicó el Ministerio.

El hecho ocurrió a fines de noviembre, pero sólo se conoció esta semana: "Contraviene el sentir, misión y los principios de servicio", sostuvo el MSP, que extendió sus condolencias a la familia de la menor, sin detallar la causa de muerte ni los procedimientos de atención.