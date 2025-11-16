Ecuador: Noboa anunció la captura de "Pipo", líder de la banda criminal Los Lobos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la captura de Wilmer Chavarría ("Pipo"), el líder de Los Lobos, la banda criminal ecuatoriana más grande y poderosa actualmente en el país andino, y que se había convertido en el más buscado tras la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito').

A través de un mensaje en redes sociales, Noboa indicó que "Pipo" fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España, aunque no especificó en su mensaje el lugar de la detención, si bien se rumoreaba en los últimos años que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de las organización criminal desde España.

El mandatario ecuatoriano hizo este anuncio al mismo tiempo que se inauguraba la jornada electoral en Ecuador para el referéndum convocado por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor "mano dura" al crimen organizado, así como más flexibilidad para la llegada de inversiones y creación de empleo.

"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) cártel Jalisco Nueva Generación", señaló Noboa.

"Unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país. Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española", añadió.

Tras emitir su voto en la comuna costera de Olón de la provincia de Santa Elena, donde tiene su residencia de playa, Noboa declaró que la captura de "Pipo" fue posible "gracias a la cooperación internacional con España y Estados Unidos".

"Hemos hecho una operación bastante eficaz y muy bien coordinada. La cooperación internacional es la mejor forma de combatir estos grupos", apuntó Noboa, que entre sus planteamientos para este referéndum también propone volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.

Los Lobos se habían constituido en la banda criminal con mayor poder en Ecuador, al protagonizar la guerra de organizaciones criminales que se registra en el país desde finales de 2020.

La banda liderada por "Pipo" buscó emanciparse de Los Choneros y fue la que más éxito tuvo hasta lograr desplazarlos al crear, según las autoridades, una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína a Mexico, procedente principalmente de Colombia, en contraste con sus rivales, que están aliados con el cártel de Sinaloa.

Los Lobos incrementaron su radio de acción y diversificaron sus actividades al incursionar también con fuerza en la minería ilegal y crear, también de acuerdo a las autoridades, alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la explotación de enclaves mineros ilegales en zonas fronterizas de la Amazonía.