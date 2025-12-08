Expresidente de Ecuador Lenín Moreno irá a juicio por presunto cohecho

El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno (2017-2021), irá a juicio por presunto cohecho en el denominado caso Sinohydro, que investiga supuestos sobornos vinculados a la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país.

El juez de la causa resolvió este lunes llamarlo a juicio tras considerar que existen elementos que permiten presumir su participación en el delito, en una audiencia donde aún se esperan definiciones para otras 23 personas.

Como medida cautelar, Moreno deberá presentarse dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay, donde reside con su esposa.

La Fiscalía asegura que cuando era vicepresidente de Rafael Correa, Moreno y su familia habrían recibido más de un millón de dólares en sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, y que el total de pagos ilícitos en el proyecto superaría los 76 millones.

El exmandatario rechazó los cargos, afirmando que se trata de una "venganza" del correísmo y defendiendo la inocencia de sus familiares, también procesados.

El caso se originó en 2019 tras una investigación periodística que vinculó a su entorno con cuentas en paraísos fiscales y bienes en el extranjero, y derivó en una indagación sobre presuntas triangulaciones a través de la empresa INA Investment.