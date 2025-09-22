Masacre en cárcel ecuatoriana deja a 14 muertos y heridos

Al menos catorce personas fallecieron y otras tantas resultaron heridas en un enfrentamiento entre reos en una cárcel de la provincia de El Oro, en Ecuador.

El hecho violento ocurrió alrededor de las 02:00 (hora local) de este lunes y, según vídeos difundidos en redes sociales, se registraron inicialmente dos fuertes explosiones y luego varios disparos.

Está madrugada en la cárcel de #Machala la balacera y las explosiones duraron más de 40 minutos . El saldo: 13 muertos, entre ellos un guía penitenciario, y una fuga masiva (aún no recapturan a todos). Todo esto demuestra que a pesar de la explosión del sábado NO… pic.twitter.com/Z7cR83jw6a — Noemi Cabrera (@NoemiCabreraCh) September 22, 2025

Según versiones de un policía, dadas a la prensa en los exteriores de la cárcel, los guardias del centro penitenciario atendieron la emergencia luego de escuchar los disparos en medio del enfrentamiento entre reos de dos pabellones. Un guardia penitenciario, José Gabriel Ruiz, recibió disparos por parte de los presos y falleció, mientras otro resultó herido.

El uniformado añadió que los presos secuestraron a los policías, les quitaron las armas y los ataron de pies y manos.

Al llegar al lugar, la Policía constató que en uno de los pabellones había catorce personas fallecidas, entre ellas reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos.

Además, se reportaron catorce personas heridas y la fuga de un número aún indeterminado de reos, señaló el policía al anotar que se ha recapturado a unos doce presos en unas seis cuadras alrededor del centro penitenciario de la ciudad de Machala.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, luego de haber sido asesinados en su interior unos seiscientos reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 al país bajo el estado de "conflicto armado interno" y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones, hasta ese momento dominadas por las bandas criminales.

Algunas cárceles, como la de Machala, están ahora bajo el control de la Policía.

El enfrentamiento en la cárcel de Machala ocurre en momentos en que las fuerzas del orden están concentradas en controlar la seguridad del país, en paralelo a la tensión social generada por la convocatoria a un paro nacional indígena contra la eliminación del subsidio al diésel.