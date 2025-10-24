Noboa denunció intento de envenenamiento por regalos con sustancias tóxicas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este jueves que fue víctima de un presunto intento de envenenarlo, tras recibir regalos que supuestamente contenían sustancias químicas tóxicas perjudiciales para la salud, durante un encuentro con agricultores que tuvo el pasado viernes en la provincia costera de Los Ríos.

"Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque", dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNN.

Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora, y tras realizarle unas pruebas de rutina se determinó que contenían "sustancias químicas peligrosas", por lo que, según Noboa, la Casa Militar Presidencial ya puso una denuncia ante la Fiscalía.

La alerta surgió precisamente de la Casa Militar, cuyo jefe envió un informe el pasado martes a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, en el que explicó que el equipo de protocolo presidencial recibió el viernes unos regalos de una emprendedora artesanal que iban dirigidos a Noboa y que estaban dentro de una canasta.

De inmediato, de acuerdo al informe trascendido en canales oficialistas, se hizo una verificación física de la canasta y posteriormente se empezó a revisar los ocho productos que contenía. Como resultado, se informó que el equipo de seguridad detectó que tres de los ocho artículos presentaban "sustancias químicas altamente peligrosas", señala el documento.

Tionilo, cloroetanol y antraceno

Tras un análisis de laboratorio, se determinó que los productos tenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, "los mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud", menciona el informe de la Casa Militar.

Los militares tomaron contacto con personal de inteligencia para que se localice a la persona o personas que habrían entregado dicho presente.

El informe resalta también que los productos entregados no contaban "con el registro sanitario correspondiente para el consumo humano debido al contenido de ingredientes potencialmente peligrosos".

🔴 #ATENCIÓN | Sobre un intento de envenenamiento, el presidente Daniel Noboa señaló que, en el obsequio que le regalaron en Babahoyo, existían tres químicos diferentes con una alta concentración y que, según él, es casi imposible que estos tres químicos estén juntos en un… pic.twitter.com/B52vjop2js — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 24, 2025

El presidente Noboa insistió ayer en que es "imposible" que la presencia de esos químicos en los regalos "no haya sido intencional (...) Capaz uno de los tres se pudo haber encontrado en el empaque por las mismas actividades productivas de la zona, pero que estén los tres y en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional".

El gobernante añadió que, con la denuncia, se presentaron varias pruebas, entre ellas el nivel de "concentración de los tres químicos" y que ahora se deberá realizarse una pericia y "todo un proceso legal" para determinar responsabilidades.

Obsequiante "triste y preocupada"

En conversación con el medio digital local La Contra, Yolanda Peñafiel, la mujer que entregó los regalos para Noboa, se declaró "triste y preocupada a la vez" ante lo aseverado por el mandatario.

"Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates. Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí adelante", sostuvo Peñafiel.

Yolanda Peñafiel, emprendedora de Vinces, regaló productos derivados del cacao a Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Sin embargo, según fuentes oficiales, hubo un intento de envenenamiento a traves de estos alimentos al primer mandatario. En la sede de Vinces de la Fiscalía de… pic.twitter.com/teSq7BqJ09 — BN (@BNPeriodismo) October 23, 2025

Hace dos semanas, el propio Noboa denunció un supuesto "intento de asesinato" cuando el automóvil presidencial fue apedreado por un grupo de manifestantes en el momento que la caravana donde viajaba el jefe de Estado pasó por uno de los bloqueos que la población realizaba en protesta contra las políticas económicas de su gobierno.

En la entrevista de ayer, Noboa señaló que los manifestantes también lanzaron artefactos pirotécnicos y bombas molotov, si bien él acostumbra a viajar en un automóvil blindado a prueba de balas de gran calibre.