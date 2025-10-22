Movimiento indígena anunció el cese del paro en Ecuador tras un mes de protestas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció este miércoles el cese del paro que comenzó hace un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas.

"Ante la brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa, con tres fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del Paro Nacional 2025, el despeje de las vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestro pueblo", señaló en un comunicado.

El anuncio lo hizo pocas horas después de que Noboa avisara que "entre hoy y mañana" abrirían las vías de la provincia andina de Imbabura, epicentro de las protestas.

En un video en redes sociales, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dijo que el anuncio de Noboa sobre la intervención en Imbabura, les causa "profunda preocupación".

"Este Gobierno ha demostrado que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones", añadió Vargas.

En las protestas, convocadas con el carácter de nacional, pero que tuvo como epicentro la provincia de Imbabura, fallecieron dos manifestantes presuntamente por disparos de las fuerzas del orden en esa jurisdicción, mientras que en el sur del país una mujer, de 61 años y perteneciente al pueblo indígena de Saraguro, falleció por un paro cardiorrespiratorio causado supuestamente, y de acuerdo con la Conaie, por los gases lacrimógenos.

Campaña por el "No"

Vargas pidió a las bases indígenas replegarse a sus territorios y comunidades y aseveró que "la resistencia continúa en asambleas permanentes, en unidad orgánica para preparar la campaña por el 'No' en la consulta popular y el referéndum en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos adquiridos".

Se refirió así a la convocatoria -por iniciativa de Noboa- para que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas el próximo 16 de noviembre -entre otros temas- sobre la posibilidad de instaurar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, así como el eventual retorno de bases militares extranjeras para apoyar en la lucha contra el crimen.

Vargas exigió a Noboa desmilitarizar "de inmediato a todos los territorios de las comunidades", que ordene la liberación de los detenidos durante las manifestaciones, entre ellos los conocidos como "los 12 de Otavalo", procesados por terrorismo tras ser capturados el 22 de septiembre luego de un ataque a un cuartel de Policía, donde se quemaron diez vehículos.

Asimismo, pidió atención y reparación a las familias de las víctimas mortales y a los heridos que aún requieren tratamiento médico, la no criminalización ni persecución a los dirigentes y miembros de la Conaie.

"Señor presidente, este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres, si se hubiera administrado con responsabilidad del país, si los enfermos no siguieran muriendo por falta de medicinas y si se escuchara a todos los sectores del Ecuador", añadió.

Y agregó: "Hoy tiene una lección que aprender. El poder no se impone, se construye dialogando con el pueblo. Hoy más que nunca, reafirmamos que la fuerza del movimiento indígena está en su unidad y cohesión. No podrán dividirnos ni debilitarnos, seguiremos juntos con un corazón y una sola voz, defendiendo al Ecuador y a nuestros pueblos".

Al anunciar que abrirán las vías de Imbabura "entre hoy y mañana", Noboa dijo que el haber mantenido diálogos con comunidades indígenas evitó que el paro sea generalizado en todo el país.