Al menos 21 muertos: Sistema de tornados azota el centro de Estados Unidos

Un sistema de tornados provocado por una fuerte tormenta dejó al menos 21 muertos en los estados de Kentucky y Misuri, en el centro de Estados Unidos, informaron este sábado las autoridades.

La tormenta impactó primero en el Medio Oeste y en la región de los Grandes Lagos, para luego dirigirse al sur, generando tornados en Misuri, Kentucky, Illinois e Indiana.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, que declaró el estado de emergencia, informó que al menos 14 personas murieron en su estado y avisó que la cifra podría aumentar en las próximas horas.

"Por favor, oren por todas las familias afectadas", expresó en redes sociales.

