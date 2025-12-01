Casa Blanca celebró avances clave en la propuesta de paz de Trump para Ucrania y Rusia

El Gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que ve con optimismo las negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia tras el "refinamiento" de varios de los puntos de la propuesta de paz impulsada por el presidente, Donald Trump, y la reunión con la delegación ucraniana en Florida.

"La Administración se siente muy optimista. Todo el equipo presidencial, incluyendo al enviado especial (Steve) Witkoff, al secretario (de Estado, Marco) Rubio, al vicepresidente (JD Vance), al propio presidente y al secretario (de Guerra, Pete) Hegseth, han trabajado arduamente en este esfuerzo", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En una rueda de prensa, Leavitt elogió las "conversaciones muy positivas" que Witkoff, Rubio y el yerno de Trump, Jared Kushner, sostuvieron este domingo con negociadores ucranianos en Miami, y recordó que tras esta reunión, el enviado especial estadounidense viajó este lunes a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según CNN, Kushner estaría acompañando a Witkoff en su viaje a Rusia.

"Esta es una especie de diplomacia itinerante que se ha visto en esta Administración, donde hablamos con igualdad con ambas partes. Hemos puesto los puntos por escrito. Esos puntos se han refinado mucho", indicó en referencia al plan de paz de 28 puntos presentado inicialmente por EE.UU..

Leavitt no quiso ahondar en detalles sobre el diálogo, pero sí insistió en que Washington se siente "muy tranquilo" sobre una cercana resolución definitiva del conflicto, iniciado por la invasión rusa al territorio ucraniano en febrero de 2022.

"Tenemos la esperanza de que esta guerra finalmente llegue a su fin", reiteró la portavoz de la Casa Blanca.