Chileno fue detenido por robo de bolso de la ministra de Seguridad de Trump

Un sospechoso fue arrestado en relación con el robo del bolso de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que ocurrió la semana pasada mientras comía en un restaurante lujoso de Washington, D.C., según informaron las autoridades este domingo.

Según la Policía Metropolitana de Washington, el sábado procedieron al arresto de Mario Bustamante Leiva, un chileno de 49 años, por cargos relacionados con hurto por dos robos los días 12 y 17 de abril en la capital estadounidense. El robo del bolso de Noem ocurrió el día 20 de abril.

La Policía también detalló que el hombre está siendo investigado por el Servicio Secreto y se enfrenta a cargos adicionales, aparentemente debido a los hechos que desembocaron en el robo del bolso de Noem.

The Metropolitan Police Department in conjunction with the United States Secret Service announces the arrest of a suspect in robberies that occurred in restaurants in Northwest. Read more: https://t.co/gFkoZhjVdw pic.twitter.com/0Fz3LmFw8C

"Este individuo es un delincuente profesional que lleva años en nuestro país ilegalmente. Desafortunadamente, muchas familias en este país han sido víctimas de la delincuencia, y por eso el presidente Trump trabaja a diario para que Estados Unidos sea un país seguro y para sacar a estos delincuentes extranjeros de nuestras calles", escribió hoy en X Noem.

Thank you to @SecretService @ICEgov and our law enforcement partners for finding and arresting the criminal who stole my bag on Easter Sunday as I shared a meal with my family at a Washington DC restaurant.



