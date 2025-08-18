Una nueva estatua del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., inaugurada en la ciudad de Winter Park, Florida, ha provocado una fuerte polémica por su inusual diseño. La obra, titulada "The Ripple", ha sido objeto de críticas por sus proporciones exageradas, especialmente en la cabeza, un brazo y los zapatos del líder, lo que algunos han calificado como una "caricatura". Ante la controversia, la alcaldesa Sheila DeCiccio admitió que el resultado "quizás no salió como todos esperaban".

El escultor de la obra, Andrew Luy, defendió su creación, explicando que las exageraciones son elementos simbólicos consensuados con la comunidad y la familia King. Los zapatos más grandes, por ejemplo, representan las "grandes botas que tenía que llenar", mientras que la robusta cabeza está ampliada para tener una mejor visibilidad.

A pesar de la polémica y las quejas de residentes, la ciudad planea agregar un cartel explicativo en el monumento, que tuvo un costo de medio millón de dólares, para ilustrar el simbolismo de la obra.

