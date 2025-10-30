Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.4°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Donald y Melania Trump entregaron dulces a decenas de niños en la Casa Blanca

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania, entregaron este jueves decenas de dulces a niños disfrazados en la Casa Blanca, como parte de las tradiciones previas a la noche de Halloween.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados