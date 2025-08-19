Imágenes de la Casa Blanca resaltan el liderazgo de Trump en la cumbre con líderes europeos

La Casa Blanca compartió este martes algunas imágenes de la reunión privada de líderes europeos con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Despacho Oval que sitúan al estadounidense en una posición de liderazgo frente al resto de mandatarios que viajaron a Washington para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania.

En las fotografías, se ve a Trump sentado en el escritorio de la emblemática oficina frente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes europeos, mientras estos lo escuchan con atención.

Además de Rutte, Von der Leyen, también viajaron a Estados Unidos para apoyar a Zelenski los líderes de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; Italia, Giorgia Meloni, Reino Unido, Keir Starmer, y Francia, Emmanuel Macron.

Las imágenes compartidas por la Casa Blanca en redes sociales llevan la frase: "Paz a través de la fuerza", que se ha convertido en lema del mandatario estadounidense, y su composición resalta la faceta de anfitrión de Trump, poniéndolo en el centro de las conversaciones con sus pares europeos.

En los inusuales retratos se puede ver también a miembros del equipo más cercano a Trump, como el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio o la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una segunda fila escuchando al líder.

Estas instantáneas corresponden a la reunión que mantuvieron los dirigentes europeos y Trump después de la cumbre multilateral. Fue una especie de segunda reunión en unos términos más distendidos, según dijeron varios medios.

A diferencia de esta, en la primera reunión, los líderes europeos y Trump estaban sentados en una gran mesa en la que, desde un mismo nivel, todos hicieron una breve declaración a los medios.

Durante este primer encuentro multilateral, los europeos agradecieron al estadounidense la organización de la cumbre e invitaron a encontrar una forma de poner fin a los más de tres años de guerra en Ucrania.

Referencia a un tercer mandato

También se hizo popular otra foto, compartida por el equipo del republicano, en la que se ve a Tump enseñándole a Macron y a Zelenski algunas gorras con varios mensajes que suele llevar el mandatario. Dos de ellas llaman especialmente la atención.

En una puede leer: 'Trump 2028', en referencia a un posible tercer mandato presidencial, aunque la Constitución de EE.UU. no lo permite, y en otra está escrito: 'Cuatro años más'.