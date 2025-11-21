Síguenos:
Inesperada cordialidad: Trump bromeó con Mamdani y dijo que está bien que lo llame "fascista"

Publicado: | Fuente: The White House | EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, celebraron este viernes una reunión a puerta cerrada que ambos calificaron, para sorpresa de muchos, de "productiva", enterrando así el hacha de guerra y los ataques mutuos lanzados en las últimas semanas y prometiendo trabajar juntos.

En un giro inesperado de postura con respecto a Mamdani, el mandatario se refirió a él como "un gran campeón" y dijo que era alguien "diferente", cuando fue cuestionado por periodistas al término de la primera reunión entre ambos en el Despacho Oval.

Durante la conferencia conjunta, ambos dejaron de lado los señalamientos; el mandatario rechazó la descripción que su aliada Elise Stefanik hizo contra Mamdani nombrándolo como "un yihadista" y dijo que "en realidad es muy racional".

Por su parte Mamdani esquivó una pregunta de la prensa cuando se le cuestionó si consideraba que Trump era un "fascista", calificativo que usó contra el magnate durante su campaña, mientras el presidente le daba una palmada en el brazo y le recomendaba: "Puedes simplemente decir que sí. Es más fácil que dar explicaciones", a lo que el alcalde respondió tímidamente: "De acuerdo, sí".

