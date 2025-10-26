Senador republicano: Trump evalúa posibles ataques por tierra en Venezuela y Colombia

El presidente estadounidense, Donald Trump, planearía informar al Congreso en los próximos días sobre posibles operaciones en tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, en una expansión de los ataques por mar en el Caribe y el Pacífico, adelantó este domingo el senador Lindsey Graham.

"El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia", dijo Graham en una entrevista en el programa 'Face The Nation', de CBS.

Con un rotundo sí, el senador republicano contestó tras ser cuestionado sobre si la Casa Blanca planea ataques en tierra tras más de un mes de operaciones contra el tráfico de drogas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y más recientemente en el Pacífico, cercano a Colombia.

"Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea", agregó el senador republicano, muy cercano al mandatario estadounidense

El Ejército de Estados Unidos ha informado del hundimiento de al menos 10 embarcaciones con unas 43 personas a bordo, desde que el Gobierno Trump comenzó con sus ataques a comienzos de septiembre.

La Casa Blanca ha reiterado que estas acciones protegen a los estadounidenses de la llegada de drogas al país.

Sin embargo, los críticos han argumentado que los ataques son ilegales porque no hay forma de probar que estas embarcaciones transportaban droga y no se ha dado el derecho a un proceso judicial a los que viajaban en ellas.

En una entrevista con 'Meet The Press', de la cadena NBC, el senador por Arizona Rubén Gallego describió los ataques militares a las embarcaciones como "asesinato autorizado", calificando las muertes ocurridas en el ataque como "innecesarias".

Graham refutó las críticas del senador demócrata y respondió a Gallego asegurando que el Ejército "no está asesinando a nadie".

"Están haciendo que Estados Unidos sea más seguro al perseguir a un narcoterrorista. Están cumpliendo órdenes legales", manifestó.