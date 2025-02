Steve Bannon admitió fraude en campaña de recaudación para el muro de Trump

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, admitió este martes ante un tribunal haber defraudado a los donantes de una campaña de recaudación privada para construir el muro fronterizo con México prometido durante el primer mandato del republicano.

Bannon fue acusado en 2022 por la Fiscalía de Manhattan (Nueva York) de engañar a donantes que aportaron hasta 25 millones de dólares a la iniciativa "We Build the Wall" ("Nosotros construimos el muro"), e inicialmente se había declarado no culpable de cinco delitos.

El activista de ultraderecha debía enfrentar un juicio el próximo mes, pero llegó a un acuerdo judicial y admitió haber cometido fraude a cambio de una sentencia de tres años de libertad condicional, por lo que evita ir a la cárcel, informó The New York Times.

Bannon se presentó este martes en el tribunal y así se lo transmitió a la jueza April Newbauer, quien le hizo preguntas para confirmar que entendía el acuerdo y sus implicaciones, como la renuncia al derecho de apelación.

El acuerdo también prohíbe al estratega político dirigir una ONG o recaudar fondos para fines sin ánimo de lucro, así como utilizar los datos que recabó de la campaña "We Build the Wall", según un comunicado de la Fiscalía.

Pedirá investigar a los fiscales

El ahora presentador de un pódcast ultraderechista, que supuestamente desvió unos 100 mil dólares de esa campaña, estaba acusado de blanqueo de dinero, conspiración y fraude, y arriesgaba hasta 15 años de cárcel si era declarado culpable en un proceso con jurado.

Según los medios locales, Bannon dijo tras la audiencia que pedirá a la nueva fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, investigar a la fiscal del estado, Letitia James, y al de Manhattan, Alvin Bragg, quienes han impulsado con éxito casos recientes contra Donald Trump.

Steve Bannon trabajó en la campaña que llevó a Trump a la Presidencia en 2016, y fue estratega jefe en la Casa Blanca desde que el magnate asumió el poder, en enero de 2017, hasta agosto del mismo año.

En 2022 fue condenado a cuatro meses de cárcel por negarse a colaborar con el comité legislativo que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de seguidores de Trump.