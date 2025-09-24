Trump borró a Biden de la galería de los presidentes de EE.UU.
China: Escuelas albergan a personas a raíz del potente tifón Ragasa
Con Marcelo Díaz a la cabeza: Universidad de Chile viajó a Coquimbo para duelo ante Alianza
Universidad de Chile otorgó la Medalla Rectoral a la escritora Isabel Allende
Trump borró a Biden de la galería de los presidentes de EE.UU.
La formación que alista Universidad de Chile para la revancha ante Alianza Lima
China: Escuelas albergan a personas a raíz del potente tifón Ragasa
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o "autopen" en el lugar que debería ocupar su antecesor, el demócrata Joe Biden, en una galería de los 47 mandatarios de ese país, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, según puede verse en varias imágenes publicadas este miércoles por representantes de la oficina presidencial.
Esta es la continuación de los ataques de Trump a Biden, al que ha acusado de supuestamente no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada -según el republicano- con la ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata niega.