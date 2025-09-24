El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o "autopen" en el lugar que debería ocupar su antecesor, el demócrata Joe Biden, en una galería de los 47 mandatarios de ese país, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, según puede verse en varias imágenes publicadas este miércoles por representantes de la oficina presidencial.

Esta es la continuación de los ataques de Trump a Biden, al que ha acusado de supuestamente no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada -según el republicano- con la ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata niega.

